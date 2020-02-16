Divide Elementary
Second nine weeks
Principal’s honor roll (4.0 avg.)
Third grade — Noah Adams, Bentlee Johnson, Abigail Yates, Luke Martin
Fourth grade — Hunter Amick, Larabeth Perry, Dayden Pridemore, Presley Walker, Evie Jones, Rylee Probst, Natalee Massey, Jessi Mooney, Olivia Adkins, Owen Allport, Xavier Tury
Fifth grade — Karlee Caudill, Anneliese Clark, Kaelyn Mullins, Harlie Nuckols, Kindall Adkins, Avani Gallentine, Riley Harrell, Aubrieenna Spencer
Exemplary honor roll (3.5 avg.)
Third grade — Annabelle Adams, Henry Hypes, Jayden Webb, Lucas Young, Hayli Martin, Claire Lively, Lily Jones, Brayden Campbell, Ashton Stephenson
Fourth grade — Roger Brown, Peyton Campbell, Cyrus Taylor, Rayce Dickerson, Brooke Ewing, Billy Meadows, Samatha Nutter, Kenneth Ratcliff. Edward Tompkins, Romie Withrow
Fifth grade — Alyssa Bennett, Abbey Bostic, Cassidy Chapman, Hayleigh Clay, Shelby Holley, Grayson Smith, Dakota Thombs, Sydney Bennett, Casey Cone, Jacob Dogan, Gavin Harrell, Joshua Morton, Jackson Parrish, Holly Ward, Rykard Wood
Outstanding honor roll (3.0 avg.)
Third grade — Charis Gerwig, Karlee O’Dell, Bentley Sevy, Brinlee Mullins, Joey Adkins, Kayden Avis
Fourth grade — Meghan Blevins, Amelia Boley, Emma Boley, Isabella Parrish, Samuel Dempsey, Gage Eades, Olivia Holley, Aiden Mitchell, Evan Adkins, Abby Thompson
Fifth grade — Lucas Bradley, Savannah Callison, Ava Campbell, Cassie Copeland, Bryanna Davis, Elliott Harrell, Breanna Martin, Blake Ramsey, Brooke Stephenson, Jaci Stonestreet
Mountain View Christian School
Second nine weeks
Principal’s honor roll
First grade – Eli Faherty, Aleah Hodge, Brock Rader, Payton Roark, Brooklyn Snyder
Second grade – Sophie Bennett, Abby Bird, Jackson Caldwell
Third grade – Kendall Bloomfield, Wyatt Dorsey, Parker Holly, Presley Holly, Kaiden Watson
Fourth grade – Payton Dillon, Arabella Holly
Fifth grade – Gracie Bennett, London England, Tylin Fitzpatrick, Jasper Massey, Eli Watson, Madison Rader
Sixth grade – None
Seventh grade – None
Eighth grade – Devin Linville, Rebekah Newsome
Ninth grade – Nicole Gilkerson
Tenth grade – Alex Huddleston
Eleventh grade – Kenedy Anderson, Colby Atkins, Corbin Atkins
Twelfth grade – None
A honor roll
First grade – Anthony Linkous, Zaiden Walton
Second grade – None
Third grade – Jordyn Harvey, Izaiah McManaway, Austin Snyder, Isabella Taylor
Fourth grade – None
Fifth grade – Chase Mauritz
Sixth grade – None
Seventh grade – None
Eighth grade – Braxton Keffer, Emma Taylor
Ninth grade – C.J. Ball
Tenth grade – None
Eleventh grade – Alex Harwood, Emma Strong
Twelfth grade – None
B honor roll
First grade – Ethan Cottle, Kash Craddock, Dalton Hart
Second grade – Noah Bush, Marshall Faherty, Emma Garretson, Austin Hoover, Jessah Hylton, Kezlin McManaway, Jaxon Parrish, Sophia Pawlus, Daniel Poland, Sekou Sienta
Third grade – None
Fourth grade – Olivia Pawlus, Sidney Skidmore
Fifth grade – Ben Keffer, Raygen Parsons, Elisha Woods, Braedyn Yellets
Sixth grade – Wyatt Aliff, Peyton Bush, Mark Runyon, Ethan Taylor
Seventh grade – Ashton Bess, Montana Carrico, Elizabeth Newsome
Eighth grade – Zayne Anderson, Grace Bennett, Rachel England
Ninth grade – Donnie Carrico
Tenth grade – Shanna Murphy, Jarrett Nuckols, Audrey Taylor
Eleventh grade – Adam Bennett, Evan Mandakunis, Tanner Skidmore
Twelfth grade – Erin Cunningham, Micah Vicars
New River Intermediate
Second nine weeks
Principal’s honor roll
(4.0 avg., all A’s)
Third grade — Kentrell Bennett, Chelsea Billings, Chance Billips, Nevaeh Billups, Olivia Brace, Kaygen Clement, Mallory Combs, Aubrey Conley, Brayden Conley, Emily Cottle, Brooklyn Davis, Avery Fell, Kaylyn Fernandez, William Fernatt, Dave Fisher, Cameron Gray, Levi Hall II, Landon Hartwell, Lilly Haywood, Jackson Hess, Jackson Hibbs, Braydon Hobbs, Elliott Hypes, Amani Jiles, Starlynn Justice, Alyssa Kincaid, Shayleigh Lambert, Kaylea Lesher, Karma Lowery, Jaxten Moses, Lucas Naylor, Seth Nobles, Catherine Pack, Aiden Pittman, Kole Pridemore, Kaelyn Rogers, Bailey Scarbro, Aiden Sidwell, Malibu Sizemore, Kyle Smith, Leyton Smith, Knoxlee Stover, Henley Stowers, London Swar, Gabrielle Thomas, Jessep Wade, Matthias Walker, Jacob Webb, Austin Williams, Jacob Williams, Chesney Williamson
Fourth grade — Jasmine Bailey, Peter Bigelow, Serenity Bourgord, Peyton Bowling, Adalay Garten, Aden Gunter, Nevaeh Harper, Lucas Haynie, Braydon Hunley, Maliyah Jones, Jaden Lawson, Reese Logan, Josh Maynor, Makayla Pennington, Lucy Ray, Gracelyn Runyon, Leila Smith, Morgan Smith, Peyton Tolley, Elijah Toney, Karson Williams, Abbigail Worthington
Fifth grade — Alonna Adkins, Jordan Adkins, Karlee Alderman, Timothy Angelona, William Atkins, Nathaniel Bright, Nolan Brooks, Bridger Colaiseno, Cade Compton, Aiden Cox, Natalie Craddock, Emma Curtis, Lily Fell, Noah Floyd, Jacob Harman, Camryn Harris, Daysia Harris, Kolton Hess, Jacob Hornsby, Holly Jones, Katelyn Keith, Evan Martin, Eric Mauzy, Jenna Maynor, Hunter Moses, Emma Mullins, Ava Queen, Emma Raynes, Kirra Robinson, Thorson Schrader, Jacob Schwarz, Cameron Shuck, Aston Smith, Eli Stover, Leah Taylor, Arabella Thomas, Carson Treadway, Brooke Tredway, Robert Tucker, Alexander Underwood, Emma Willard, Johanna Willett, Marlee Wills, Savannah Zemonek
Exemplary honor roll
(3.5 avg.; no grade lower than B)
Third grade — Ayden Aguirre, Brennen Anderson, Weston Ball, Zhane Billips, Zoey Bolen, Xzavion Bonanno, Cameron Bowles, Emily Brammer, Michael Byers, Royal Byers, Molly Chapman, Paislee Colon, Thomas Daniel, Rylan Donell, Preston Donnally, Jaxon Elkins, Hayleigh Ellison, Ja Nylah Epps, Jeremy Eskridge Jr., Khloe Fenton, Maddison Frame, Nie Gel Freeman, Kaylee Gardner, Makenna Giles, Brayden Goforth, Zane Gray, Amanda Hall, Izabella Hamilton, Timothy Harris, Patric Hatfield, Conner Higginbotham, Kyson James, Asanna Khaaliq, Kendell Kinsler, Haedyn Kinzer, Kyra Lee, Hailey Lemacks, Tina Lin, Madison Liss, Ellie McGrath, Bronson Mclain, Bryce Meador, Eli Meninger, Kynlei Oneal, Christopher Parker Jr., Carter Parker, Dylan Parlier, Eli Poole, Kaitlyn Powers, Bristol Priestley, Maggie Reid, Lyric Rivers, Arabella Roberts, Sawyer Robinson, Joseph Rollins Jr., Patrick Settle Jr., Isaac Sharpe, Bentley Shepherd, Danielle Shrewsberry, Brett Smith, Makenzie Smith, Zarah Smith, Kendal-Lea Stanley, Axton Stowers, Aubrey Sumpter, Bryson Thomas, Amare Thompson, Jaidyn Trimble, Summer Vance, Aidyn Wallace, Hunter Walton, Carlee Ward, Taylor Whaples, Nevaeh Williams
Fourth grade — Isabella Akers, Logan Anderson, Jeremy Arbogast, Taylor Arrington, Eva Aylor, Madison Barrs, Micah Barton, Keiondre Bennett, Braxton Bess, Jacob Blake, Karen Brewer-Adkins, Zackary Byers, Laikyn Colaiseno, Samuel Cole, Jonah Cooper, Carlee Davis, Eden Davis, David Donell, Tanner Donnelly, Dakota Downing, Beau Elswick, Brianna Epperly, Judah Evans, Marvin Farley, Kaylee Fenton, Briley Garrett, Brandon Gehman, Kaelan Gibson, Hayden Gravely, Tyrick Hairston, Lydia Harris, Anna Haywood, Dominic Hickman, Payton Holstein, Paisley Hudson, Haven Humphrey, Keelan Humphrey, Izabella Jackson, Xoe Johnston, Talan Kelly, Ah Niyah Lawson, Apryl Lesher, E Yana Lindsay, Kursten Martin, Rocky Mazer, Madilyn McCleese, Logan McClung, Meeka Miller, Caleb Morris, John Parker, Kayden Patterson, Marli Petite, Hunter Pittman, Logan Pittman, Lila Reid, Abigail Richmond, Jeremiah Roseblock, Alyssa Rowe, Balien Sanderlin, Kamryn Scogins, Hunter Sharp, Noah Smith, Caleb Spack, Lillian Tate, Adian Treadway, Solomon Truman, Bretton Turner, Heather Vassil, Katilyn Wade, Cole Ward, Isabella Ward, Trevor Weis, William Whelan, Trent Williams, Zander Willis, Christopher Wriston, Callie Wygal
Fifth grade — Curtis Adkins, Treyton Anderson, Taylor Armstrong, Kristopher Buckland, Remington Burke, Nickolas Cain, Theodore Chrisant, Addison Coleman, Caleb Compton, Curtis Cunningham, Tessa Dequasie, Megan Derringer, Kaidence Donnelly, Kaylee Hernandez, Kevin Holstine, Logan Hurt, Andreus Johnson, Emma Jones, Audrey King, Avah Kinzer, Levi Lambeth, Ethan Lopez, Madisyn Manley, Trista Marion, Micah Meabon, Madysin Nobles, Aidan Poole, Zayna Price, Madison Proskin, Karmella Puckett-Sauno, Kyler Ratliff, Maci Rice, Taylor Shepard, Caitlin Smith, Garrett Smith, Kaylee Smith, Lukas Smith, Maraeya Stewart, Sierra Surnear, Chace Thompson, Timothy Thompson, Christopher Thornquest, Rowan Wade, Kairi Walker, Sybreean Watson, Bayleigh Whitlow, Brandon Williams, Dylan Williams, Madilyn Williams, Elijah Wilson, Quinton Withrow
Outstanding honor roll
(3.0 avg.; no grade lower than C)
Third grade — Lennox Acord, Charles Adkins II, Janiyah Bell, Jaxson Blankenship, Kaiden Braman, Brennan Brooks, Xavier Burdette, Bryson Butner, Teagan Coleman, Khloey Foster, Leann Haran, Tanner Johns, Madison Jones, Estella Kelly, Natalie Lawhorn, Walker Light, Jayla Logan, Layla Louisos-Dove, Ethan Marohl, Dezirae Miller, Memphis Miller, Landon Murphy, Aiden Naylor, Layleeanna Neff, Bryson Oatridge, Branson Pate, Joshua Pendleton, Christabel Polk, Katelyn Pruyne, Zain Rice, Addyson Rider, Abigail Robinson, Mikel Schoolcraft, Madison Scott, Emma Skipper, Laci Soultz, Alexis Stearns, Cameron Sumpter, Geneva Thorn, Tailyn Tomlin, Joshua Ward, Carter Weeks, Melody Whitt, Alexis Williams, Ezekial Workman, Bentley Wykle
Fourth grade — Rosalie Adkins, Payten Aliff, Jessica Anderson, Macie Bess, Emily Broyles, Tommy Burgess, Ayden Byrd, Raphael Carson, Dylan Chapman, Gianna Crookshanks, Tommy Dean, Aiden Dillon, Emickah Dillon, Andrea Domineck-Smith, Sunny Fitzpatrick, Morgan Hazelwood, Amiah Hicks, Johnathan Higginbotham, Mason Holly, Maegan Hudson, Destiny Johnson, Kenyin Jones, Maleki Lindsay, Brennan Malay, Maddox Mathis, Kayden Matthews, John Miller, Isabella More, Allison Myers, Jaxon Myers, Teiliana Patterson, Daylon Penn, Hunter Potter, Danny Renick III, Aiden Robinson, Alexander Rose, Elizabeth Shuck, Hailey Smith, Jonah Sparks, Elijah Stevenson, Isabella Templeton, Jaelyn Thomas, Dominic Underwood, Nevaeh Ward, Chase Willis
Fifth grade — Mason Bailey, Carter Ball, Dylan Bannister, Kameron Biere, Messiah Bradham-Yisrael, Kassidi Browning, Jennifer Burgess, Matthew Casto, Tyler Colaiseno, Steven Crites, Ahren Cruz, Elyssa Csutoros, Issac Davis, Destiny DeMoss, Lauren Derringer, Jayden Donelow, Emily Dorman, Darius Eaves, Hailey Edwards, Cruz Ellis, Kailie Evans, Olivia Fleming, Tyler Forren, Adalyn Friend, Ashlynn Hagerman, Natalie Hall, Harlow Hanson, Jyllyssa Hodge, Mieke Humphrey, Trenten Jones, Triston Jones, Alexus Kincaid, Gauge Kincaid, Lilyann Lilly, Asher Livingston, Isaac Loughrey, Augustus Lyons, Logan McCallister, Kristen McCracken, Nataly Mendiola, Isaiah Mims, Logan Moss, Stephen Peters, Jace Roark, Aspen Ruff, Alana Sharp, Nickolas Shrewsberry, Jayden St. Clair, Allie Stearns, Alyssa Stewart, Cash Stover, Mikenzie Walker, Alijah Williams, Zackariah Williams, Patience Willis, Emaleigh Wilson, Paige Wriston, Daniel Young
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