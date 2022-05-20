MTHS honor grads

Midland Trail High School honor graduate candidates include Emma Brumfield, front left, Sydney Chapman, Renee Parks, Hailey Carte, Sarah Bays, Ellen Groves, Johnna Price, Kassidy Price, Chezney Skaggs, Hannah Hundley, Wade Samples III and Aden Isaacs; and Griffin Boggs, back left, John Mark Kincaid Jr., Emma Eastman, Gavyn Sanford, Arabella Burdette, Emma Gill, Emily Jones, Cayson Vines, Ashton Petitt, Cody Legg, Makayla Osborne and Meghan Gill.

 Steve Keenan/The Fayette Tribune

Midland Trail High School

Midland Trail High School will host graduation ceremonies for the Class of 2022 on Saturday, May 21 at 1:30 p.m. at Patriot Stadium in Hico.

 

Candidates for graduation

Nathan Christian Ansell

Jacob Lester Armstrong

Keva Rae Armstrong

Zachariah Mitchell Baird

Sarah Elizabeth Ann Bays

Alexis Paige Bennett

Nicholas Trent Wayne Blankenship

Griffin Riley Boggs

Lily Anne Bostic

Brooklyn Leeann Bowles

Blaine Edward Brandstetter

Jaspine Raine Brown

Emma Dayle Brumfield

Arabella Caitlyn Burdette

Dennis Andrew Burgess

Austin Blake Campbell

Corbin Samuel Campbell

Dillon Lee Campbell

Hailey Dawn Carte

Sydney Nicole Chapman

Erikah Nicole Chittum

Amy Jo Cole

Joshua Grafton Dickerson

Emma Kate Eastman

Jarod Zachariah Feazell

Gracie Mae Ferrell

Grant Allen Ferrell

Brittany Nichole Fleshman

Jessica Lynne Fox

Cierra Nichole Franklin

Emma Grace Gill

Meghan Eliah Gill

Kimberly Dawn Grimmett

Ellie Grace Groves

Nicholas Carter Hanshew

Logan Jarrett Harper

Lydia Ann Harrell

Allison Hope Haynes

Hillary Alexis Hendrick

Kayla Mae Higginbotham

Hannah Grace Hundley

Aden Cole Isaacs

Dakota Adam Jenkins

Emily Nichole Jones

Stephanie Agnes Rose Kelley

Keelah Aubri Kidd

John Mark Kincaid Jr.

Peyton Bryce Kirk

Robert Joseph Knight III

Kerenza Marie Koch

Cody Gene Legg

Jenny Lee McClung

Kaylie Rose McClung

Phillip Daniel McClung

Cassandra Faith Meador

Blake Austin Millican

Elizabeth Rose Mitchell

McKenzie Rebecca Jade Moore

John Paul Morrison II

Morgan Grace Norris

Danny Wade Nottingham

Jacob Bruce Nottingham

Abigail Mackenzi Nuckols

Makayla Sue Osborne

Mason Lee Parker

Renee Katherine Parks

Caleb Wayne Perkins

Ashton Leigh Petitt

Matthew William Prather

Morgan Nicole Preast

Johnna Shae Price

Kassidy Rae Price

Matthew Seth Pridemore

Kendra Haven Pritt

Kellen Ellery Queen

Owayne Lionel Queen

Hannah Marie Raynes

Ayden Lee Rhodes

McKenna Jay Roop

Robert Allen Ruffner II

Wade Lee Samples III

Gavyn Bryce Sanford

Trent Wesley Scarbrough

Eric Caden Sears

Nathan Hunter Sears

Ayden Alexander Simms

Chezney Grace Skaggs

Kimberly May Skaggs

Triston Jacob Smith

Holly Kaye Sorrent

Leah Michelle Strunk

Robert William Troxell

Justin Eric Underwood

Cayson Kenji Michael Vines

Michael William Walkup

Angelina Ann Webb

Zachary Luke Whittington

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