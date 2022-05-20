Oak Hill High School
Oak Hill High School will conduct graduation ceremonies for the Class of 2022 on Saturday, May 21 at 6:30 p.m. at John P. Duda Stadium.
Candidates for graduation
Daimien James Adamini
Katelyn Elizabeth Adkins
Mark David Adkins
Ryan Timothy Adkins
Zoey Jade Farrell Albaugh
Drew Lincoln Aldridge
Gabrielle Halaina Alton
Anthony Dwight Ayers
Jeremiah Isak Scott Baker
Alyssa Marie Balsamo
Jesse Ray Barnett
Jacob Edward Bennett
Savannah Leigh Bigham
Breya Jamicin Blake
James Michael Blankenship
Conner Lee Boggs
Richard Wayne Boyd
Ryan Lee Boyd
Erica Rae Bragg
Clara Ann Brown
Kaylin Faith Burdette
Madison Louise Burdette-Hughes
Deborah Marie Butcher
Titus Jordan Carr
Isaiah Jamel Carson
Emily Grace Carver
Kayla Marie Christian
Tony Lee Clackler III
Jackie Kay Cline
Hannah Grace Cole
Colten Blaine Combs
Jenna Jade Cone
Travis Rae Cook
Samuel Stone Crist
Abigail Rose Crookshanks
Nathaniel Lee Crowder
Bryan James Cruz
Mikaylea Joann Culver
Jayci Nicole Davis
Matthew Samuel Davis
Mackenzie Lea Deal
Lorenzo Della-Bella
Michelle Lynn Dettrey
Jessica Lynn Dial
Morgan Lee Dixon
Treyton Ray Donelow
Natalie Nicole Dorman
Taylor Ajanae Dorsey
Kyle Ryan Durbin
Keith Morgan Elkins
Tavis Alaidrein Ellison
Krissy Lynn Estep
Samuel Tobias Evans
Katie Michelle Farley
Leonard Von Farrow
Christa Lorraine Fletcher
Jesse Craig Foster
Trey Nelson Foster
Aubrey Forrest Fox
Shyanne Taylor Friebel
Nathan Michael Galeana
Timothy Daniel Garrison
Eden Faith Gilkey
Raeann Renee Gill
Jessica Dawn Goodson
Ahkarah Lynn Ali Gray
Emily Paige Green
Shelby Deann Gregory
Emily Lynne Griffith
Zoe Hope Griffith
Aaron Chandler Grimmett
Gracie Lynn Guptil
Marcus Christian Hale
Braxton Cruz Hall
Chase Weston Hammontree
Madison Clare Harris
River Lee Harris
Halie Nicole Hatfield
Jackson Virgil Hayes
Dakota J. Helton
Ronald Kent Helton II
John Dale Higginbotham
Kiersten Yvonne Hildebrand
Emily Rhianne Hill
Lindsey Mae Holliday
Kenneth Charles Howe
Zander Edmund Hudson-Yoder
Hannah Michelle Hunter
Payton Arlen Hutson
Annika Elaine Jackson
Kam'ri Jay Jackson
Mikia Jade Jackson
Madison Dale James
Racheal Lynn Jeffries
Diamond Nicole Miller-Jenkins
Dominique Brandon Johnson
Victoria Rian Jones
Haley Christina Keffer
Nathaniel David Keith
Trent Michael Kelley
Koda Bear Kincaid
Meghan Renee King
Jack Donald Lane
Deziray Aleria Lanham
Jacob Nathaniel Lawhorn
Colton Jeffrie Legg
Fiona Lashae Legg
Tyler Jacob Legg
Riley Faith Lemon
Carly Makenna Light
Brooke Rachelle Linkswiler
Michael Dakota Lockett
Jaden Armonazel Logan
Olivia Dru Lopez
Sean Lee Lopez
Samiah Imoni Lynch
Tabitha Marie Lyons
Chloe Hannah Malay
Samantha May Martinez
Megan Maria Massey
Caden Robert Maynor
Maggie Ruth McAllister
Peyton Anna McMormick
Ashleigh Jayne McCoy
Cameryn Aaliyah McDowell
Shakir Jahvon McDowell
Carl Jr McKinney
Trevor Isaiah Mechling
Hayley Dawn Michael
Courtney Dawn Miller
Shanna Dawn Miller
Patricia Elaine Milligan
Maya Elizabeth Armstrong Mills
Christopher Mitchell
Nicholas William Moore
Kimerle Anna Morton
Tommy Franklin Morton
Jacob Paul Mrozek
Patrick Jason Mudd
Christian Allan Muovich
Caidence Ranae Myers
Heinrich Riley Myers
Paige Mackenzie Neal
Kandi Louellen Nuckels
Madeline Brandy Nuckels
Hayden Carter Ortiz
Harlan Zane Osborne
Hailey Elizabeth Payne
Samuel Houston Payne
Kylie Marie Pelkey
Jacob Lewis Perdue
Charles Beretta Perez Jr.
Dakota Skye Perry
Cody Junior Peters
Jack Anthony Pizzino
Carson Keith Poff
Alexandra Marie Politino
Nathan Ray Price
Ariana Marie Reed
Ian Vann Reedy
Alex Matthew Remy
Hunter Wayne Reynolds
Victoria Star-viola Richardson
Hunter Matthew Ridenour
Emily Brooke Rinehart
Peyton Wyatt Rinehart
Connor Jacob Roberts
Autumn Gabrielle Roop
Allison Ray Rowlands
Gavin Patrick Rust
Josie Lynn Salvatore
Kyle Anival Pacheco Sanchez
Brandy Ariel Sargent
Kaleigh Nicole Schwarz
Katelyn Marie Settle
Jessica Renee Sharp
Katie Frances Sheets
Kaleb Daniel Shifflett
Reagon Skylar Shreve
Allison Grace Mae Shuemake
Seth Charles Edward Shuemake
Kayce Ryan Simms
Carlee May Simonds
Kaylee Sadie Sizemore
Alexis Nicole Smith
Allison Diana Smith
Carlee-Jo Cheyenne Smith
Christopher Archer Smith
Caleb Byer Sowder
Emilia Hope Spack
Brooke Madison Spangler
Aubrey Elijah Sparks
Neidra Blues Steele
Brandon Lee Stewart
Kaden Michael Stewart
Ryleigh Brooke Stone
David Joshua Stoner
Hailey Marie Stover
Jessie Nicole Stover
Johnathan Tyler Stover
Elijah Edward Strickland
Jordan Patrick Sumpter
Christina Marie Suttle
Connor Mackenzie Sutton
Landon Joseph Faird Tackett
Coltyn Lantz Taylor
Abigail Marie Thomas
Kailey Nicole Thomas
Caleb Ethan Thompson
Christopher William Tolliver
Michael Thomas Toney
Quartnie Zhane' Traynham
Sara Jewell Treadway
Triston Conner Treadway
Tyler Matthew Treadway
Lexi Heagan Tucker
Maxwell Johnathan Underwood
Jayna Leeann Vargo
Jakob Arthur Walberg
Carl Patrick Walker
Isaac Lee Wallace
Logan Malik Wallace
Lillith Joesiphene Walton
Jacob Alexander Ward
Brody Alexander Warden
Autumn Brooke Warwick
George Ross Weese
Sarah Anna Welsh
Haley Joyce Werth
Lucas Wayne Whaples
Valerie Elizabeth Williams
Logan Mark Willis
Ava Elise Wilson
Johnny Eugene Wilson
Ronald Eugene Wilson
Alyssa Rae Wolfe
Jada Reece Wolfe
Zane Forest Wolfe
Shawn Odell Woods Jr.
Colten Robert Workman
Luke Steven Wriston
Kayla Breann Wyatt
Tristan Kyle Young
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