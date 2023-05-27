Riverside High School conducted its 24th annual commencement ceremony on May 22 in Charleston.

Graduating with highest honors were:

Alena Rose Armstrong

Ella Macarangal Fannin

Ryan Chase Gilmore

Max Bradley Hall

Emily Danielle Johnson

Nicole Rose Pennington

Kennedy Paige Perry

Brayden Joseph Sizemore

Cayden Alan Taylor

Kate Elanda Taylor

Ethan Michael Young

Graduating with high honors were:

Trace Davis Arms

Zoe Ann Barr

Kendra Reese Blake

Ethan Brian Chambers

Taylor Laine Dankmyer

Baylee Marie Dearth

Brooklyn Nikole Fidler

Nolan Robert Fisher

William Edward Johnson

Lucas Evan Kees

Larry Wayne Pennington

Kalob Andrew Slate

Karolina Trejo-Casanova

Candance Lynn Vance

Aleacea Brooke Weese

Adam Kent Wilkinson III

Savannah Renae Wilson

Graduating with honors were:

Mallory Lashae Crowder

Lillian Hope Estep

Madalyn Marie Harless

Abby Lynn Hood

Andrew Jacob Hudson

Eric James Kapp

Reagan Renae Lawrence

Chandler James Newell

Carly Elaine Nuckols

Gunner Levi Perdue

Elijah Craig Petry

Jake Andrew Walker

Graduates of the Riverside Class of 2023 are:

Natalie Dawn Adkins

Blake Matthew Adkins

Jacob Ray Alderson

James Paul King Allen

Anthony Lamont Anderson II

Skylar Brooke Angel

Jacqueline Danielle Armes

Trace Davis Arms

Alena Rose Armstrong

Nikolas Shaun Asbury

Hannah Nicole Atha 

Madison Renea Atkins

Austin Cole Auxier

Chloe Leann Bailey

Dakota Ray Bailey

Kelsey Marie Bailey

Elijah Adam Baldwin

Ashanti Nevaeh Balser

Alexander Martin Baria

Andrew Allen Baria

Zoe Ann Barr

Tariq Antonio Bean

Kendra Reese Blake

Elizabeth May Bodes

Jerry Wayne Boggess

Zamia Nekole Bohanna

Amber Marlene Bostic

Jessica Marie Bowe

Alyssa Rose Bowen

Dakota Seth Bowles

Elijah Scott Trail Boyd

Darrah Ashley Brown

Janice Lea Browning

Cassandra Ruth Bryant

Aaron Ray Buckalew

Gavin Kristopher Burke

Rachel Dawn Burnett

Stephen Alexander Burns

Amelia Lynn Butrick

Hayden Jennings Calvert

Tracy Dawn Calvin

Collin Alexander Cantley

Joseph Micah Carelli

Dominic Michael Carr

Francisco Emanuela Trujillo Carranza

Ethan Brian Chambers

Izzabella Mechelle Clere

Noah Anthony Collins

Jordan Matthias Compton

Hayden Michael Confere

Katelynn Marie Conley

Michael Brian Conliffe Jr.

Stephen Jacob Cooper

Zakhi Xaviar Craig

Dylan Matthew Craigo

Destiny Nicole Crider

Houston Blake Crookshanks

Mallory Lashae Crowder

Emma Faye Curry

Jordan Patrick Curry

Alyiah Marie Damron

Mason Andrew Dangerfield

Taylor Laine Dankmyer

Zachery Scott Darby

Cadence Mackenzie Davis

Bryan Jonathan Deal

Baylee Marie Dearth

Nelson David Deems

Emily Dawn Dempsey

Dalton Lee Devault

Daniels Arthur Diaz

Faith Reann Dorado

Eaen James Drake

Devin Paul Dunlap

Tyler Cole Edwards

Abigail Grace Ellis

Gabrielle Faith Ellis

Adeline Grace Elswick

Luke Ryan Elswick

Wesley Tyrell Erwin

Lillian Hope Estep

Alyssa Louise Evans

Ella Macarangal Fannin

Brooklyn Nikole Fidler

Nolan Robert Fisher

Jaiden Maleek Ford

Brooklynn Isabella Foster

Michael Troy Foster

Karina Guadalupe Gallo

Evan James Garretson

Ryan Douglas Gaylor

Jason Michael George

Peyton Joseph George

Jackson Cristopher Gillenwater

Ryan Chase Gilmore

Nicholas Wayne Goble

Ashtyn Layne Goddard

Garret Allen-Cole Goodwin

Colin Matthew Grady

Kaliana Niasia Gravely

Luke Perry Green

Doris Lynn Griffith

Haden Scott Hackworth

Jonathan Thomas Hackworth

Brooklyn Kay Hall

Max Bradley Hall

Zion David Hamm

Anna Marie Hammons

Rayne Arianna Hannigan

Garrett Dylan Hanning

Samantha Hope Hanson

Jacob Allen Harless

Madalyn Marie Harless

Emily Paige Harvey

William Michael Hess II

Tylar Nathanial Hicks

Braylon Matthew Hill

Rebecca Marie Hipple

Ethan Michael Hodge

Austin Reed Holderby

Abby Lynn Hood

Jacob Allen Howell

Kaitlyn Elizabeth Hudnall

Andrew Jacob Hudson

Braydon Daniel Hudson

Taylor Arleigh Igo

Hannah Elizabeth Isaacs

Keith Allen Jameson Jr.

Morgan Brock Jeffries

Elizabeth Ann Johnson

Emily Danielle Johnson

William Edward Johnson

Sarah Renee Johnson-Swiger

Dallas Eugene Jones

Alexis Danielle Joseph

Eric James Kapp

Aliyah Marie Kates

Lucas Evan Kees

Chriztian Thomas Kessler

Jacob Nelson King

Mckenzie Dawn King

Nicholas Jordan King

Ronnie Lee Kirk

Jesse Lee Kozak

Alayzah Crystalé Lain

Reagan Renae Lawrence

Samantha Faith Lawrence

Paige Morgan Layne

Hayden Ray Lester

Kayleigh Linia Lester

Cameron Isaiah Lewis

Tyler Charles Lewis

Hannah Marie Lipscomb

Ashton Blake Lyons

Seth Michael Mabry

Nevaeh Christine Marion

Nathaniel Luke Martin

Edwardo Campeano Martinez

Halee Ann Masker

Robert Nathaniel McCleese

Madalyn Shae McClung

Nicholas Mancil McCormick

Jason Edward McFee

Kevin Lewis McFee

Alanna Mae Mckenzie

Jailyn Nicole Meadows

James Cole Means

Matthew Garrette Miller

Katie Ray Mitchell

Samson DeeAndre Mitchell

Cole Reed Morris

Hunter Leon Morris

Maya Alexandra Mosley

Rebecca Lynn Mullins

Blake Nathaniel Mullins

Lileean Dawn Mullins

Nicholas Sean Mullins

Bradlee Richard Murphy

Donald Eugene Naylor III

Chandler James Newell

Carly Elaine Nuckols

Brandon Michael Nunley

Jacob Manning Osborne

Ashleigh Nicole Parmelee

Samantha Joyce Ann Pauley

Larry Wayne Pennington

Nicole Rose Pennington

Gunner Levi Perdue

Kennedy Paige Perry

Elijah Craig Petry

David Lee Pomeroy

Kalob Lee Pomeroy

Michael Thomas Price

Megan Jane Pritt

Star Michelle Pritt

Marcus John Rakes

Colton Gage Ramsey

Jayden Alexander Ramsey

Benjamin Thomas Redd

Jadelyn Marie Reed

Mackenzie Shay Rhodes

Crystina Dawn Rodgers

Skyler Seth Roode

Phillip Joseph Rose

Jacob Brian Rucker

Justin Kenneth Rucker

Tristan Kenneth Rucker

Alexander J Salisbury

Jeremiah Jay Salmons

Isaiah James Scott

Ciara Jane Seacrist

Christopher Scott Seacrist

Nickthanel Leon Anthony Selbe

Joshua David Sergent

Brookelynn Paige Shears

Brailee Nicole Short

Gavin Leon Short

Brianna Michelle Sigmon

Brayden Joseph Sizemore

Jasmine Nicole Skiles

Abigail Grace Slack

Hannah Syble Slack

James Mason Slack

Kalob Andrew Slate

Elijah Aaron Slater

Sophia Rayne Smart

Alexandrea Marie Smith

Aliyah Nicole Smith

Bailey Deke Smith

Hallie Keirah Smith

Luke Coleman Smith

Ryan Daniel Smith

William Lee Smith

Shawn Michael Sneed

Karly Lyn Sovine

Jacob Allen Sparkman

Brandon Jacob Stamper

Michela Mae Stamper

Dylan Hunter Stanley

Kevin Reese Starcher

Logan Richard Stevens

Malliyah Shafye Stinson

Brent Allen Stone

Jodie Allyn Stone

Allison Marie Taylor

Cayden Alan Taylor

Dominic Michael Taylor

Hailey Grace Taylor

Kate Elanda Taylor

Tia Faith Taylor

Jaden Isaiah Thompson

Karolina Trejo-Casanova

Ciara Marie Truman

Zackery Ty Tucker

Breanna Lynn Vance

Candance Lynn Vance

Brody Michael Walker

Jacob Aryn Walker

Jake Andrew Walker

Braydin Ron Ward

Derek Isaiah Webster

Aleacea Brooke Weese

Reese Madison Wentz

Ijanea Elizabeth Wesley

Aiden Thomas White

Mayci Anne White

Jonathan Wade Whitlock

Noah Chase Whittington

Adam Kent Wilkinson III

Draken Alexander Williams

Sydasia Marie Williams

Jenna Renee Wills

Hunter Scott Wilson

Jackson Lucas Wilson

Savannah Renae Wilson

Dakota Mason Withrow

Jaya Brooke Wood

Brianna Michelle Woodrum

Tiarra Leigh Workman

Kolten Reece Yates

Ethan Michael Young

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