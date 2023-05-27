Riverside High School conducted its 24th annual commencement ceremony on May 22 in Charleston.
Graduating with highest honors were:
Alena Rose Armstrong
Ella Macarangal Fannin
Ryan Chase Gilmore
Max Bradley Hall
Emily Danielle Johnson
Nicole Rose Pennington
Kennedy Paige Perry
Brayden Joseph Sizemore
Cayden Alan Taylor
Kate Elanda Taylor
Ethan Michael Young
Graduating with high honors were:
Trace Davis Arms
Zoe Ann Barr
Kendra Reese Blake
Ethan Brian Chambers
Taylor Laine Dankmyer
Baylee Marie Dearth
Brooklyn Nikole Fidler
Nolan Robert Fisher
William Edward Johnson
Lucas Evan Kees
Larry Wayne Pennington
Kalob Andrew Slate
Karolina Trejo-Casanova
Candance Lynn Vance
Aleacea Brooke Weese
Adam Kent Wilkinson III
Savannah Renae Wilson
Graduating with honors were:
Mallory Lashae Crowder
Lillian Hope Estep
Madalyn Marie Harless
Abby Lynn Hood
Andrew Jacob Hudson
Eric James Kapp
Reagan Renae Lawrence
Chandler James Newell
Carly Elaine Nuckols
Gunner Levi Perdue
Elijah Craig Petry
Jake Andrew Walker
Graduates of the Riverside Class of 2023 are:
Natalie Dawn Adkins
Blake Matthew Adkins
Jacob Ray Alderson
James Paul King Allen
Anthony Lamont Anderson II
Skylar Brooke Angel
Jacqueline Danielle Armes
Trace Davis Arms
Alena Rose Armstrong
Nikolas Shaun Asbury
Hannah Nicole Atha
Madison Renea Atkins
Austin Cole Auxier
Chloe Leann Bailey
Dakota Ray Bailey
Kelsey Marie Bailey
Elijah Adam Baldwin
Ashanti Nevaeh Balser
Alexander Martin Baria
Andrew Allen Baria
Zoe Ann Barr
Tariq Antonio Bean
Kendra Reese Blake
Elizabeth May Bodes
Jerry Wayne Boggess
Zamia Nekole Bohanna
Amber Marlene Bostic
Jessica Marie Bowe
Alyssa Rose Bowen
Dakota Seth Bowles
Elijah Scott Trail Boyd
Darrah Ashley Brown
Janice Lea Browning
Cassandra Ruth Bryant
Aaron Ray Buckalew
Gavin Kristopher Burke
Rachel Dawn Burnett
Stephen Alexander Burns
Amelia Lynn Butrick
Hayden Jennings Calvert
Tracy Dawn Calvin
Collin Alexander Cantley
Joseph Micah Carelli
Dominic Michael Carr
Francisco Emanuela Trujillo Carranza
Ethan Brian Chambers
Izzabella Mechelle Clere
Noah Anthony Collins
Jordan Matthias Compton
Hayden Michael Confere
Katelynn Marie Conley
Michael Brian Conliffe Jr.
Stephen Jacob Cooper
Zakhi Xaviar Craig
Dylan Matthew Craigo
Destiny Nicole Crider
Houston Blake Crookshanks
Mallory Lashae Crowder
Emma Faye Curry
Jordan Patrick Curry
Alyiah Marie Damron
Mason Andrew Dangerfield
Taylor Laine Dankmyer
Zachery Scott Darby
Cadence Mackenzie Davis
Bryan Jonathan Deal
Baylee Marie Dearth
Nelson David Deems
Emily Dawn Dempsey
Dalton Lee Devault
Daniels Arthur Diaz
Faith Reann Dorado
Eaen James Drake
Devin Paul Dunlap
Tyler Cole Edwards
Abigail Grace Ellis
Gabrielle Faith Ellis
Adeline Grace Elswick
Luke Ryan Elswick
Wesley Tyrell Erwin
Lillian Hope Estep
Alyssa Louise Evans
Ella Macarangal Fannin
Brooklyn Nikole Fidler
Nolan Robert Fisher
Jaiden Maleek Ford
Brooklynn Isabella Foster
Michael Troy Foster
Karina Guadalupe Gallo
Evan James Garretson
Ryan Douglas Gaylor
Jason Michael George
Peyton Joseph George
Jackson Cristopher Gillenwater
Ryan Chase Gilmore
Nicholas Wayne Goble
Ashtyn Layne Goddard
Garret Allen-Cole Goodwin
Colin Matthew Grady
Kaliana Niasia Gravely
Luke Perry Green
Doris Lynn Griffith
Haden Scott Hackworth
Jonathan Thomas Hackworth
Brooklyn Kay Hall
Max Bradley Hall
Zion David Hamm
Anna Marie Hammons
Rayne Arianna Hannigan
Garrett Dylan Hanning
Samantha Hope Hanson
Jacob Allen Harless
Madalyn Marie Harless
Emily Paige Harvey
William Michael Hess II
Tylar Nathanial Hicks
Braylon Matthew Hill
Rebecca Marie Hipple
Ethan Michael Hodge
Austin Reed Holderby
Abby Lynn Hood
Jacob Allen Howell
Kaitlyn Elizabeth Hudnall
Andrew Jacob Hudson
Braydon Daniel Hudson
Taylor Arleigh Igo
Hannah Elizabeth Isaacs
Keith Allen Jameson Jr.
Morgan Brock Jeffries
Elizabeth Ann Johnson
Emily Danielle Johnson
William Edward Johnson
Sarah Renee Johnson-Swiger
Dallas Eugene Jones
Alexis Danielle Joseph
Eric James Kapp
Aliyah Marie Kates
Lucas Evan Kees
Chriztian Thomas Kessler
Jacob Nelson King
Mckenzie Dawn King
Nicholas Jordan King
Ronnie Lee Kirk
Jesse Lee Kozak
Alayzah Crystalé Lain
Reagan Renae Lawrence
Samantha Faith Lawrence
Paige Morgan Layne
Hayden Ray Lester
Kayleigh Linia Lester
Cameron Isaiah Lewis
Tyler Charles Lewis
Hannah Marie Lipscomb
Ashton Blake Lyons
Seth Michael Mabry
Nevaeh Christine Marion
Nathaniel Luke Martin
Edwardo Campeano Martinez
Halee Ann Masker
Robert Nathaniel McCleese
Madalyn Shae McClung
Nicholas Mancil McCormick
Jason Edward McFee
Kevin Lewis McFee
Alanna Mae Mckenzie
Jailyn Nicole Meadows
James Cole Means
Matthew Garrette Miller
Katie Ray Mitchell
Samson DeeAndre Mitchell
Cole Reed Morris
Hunter Leon Morris
Maya Alexandra Mosley
Rebecca Lynn Mullins
Blake Nathaniel Mullins
Lileean Dawn Mullins
Nicholas Sean Mullins
Bradlee Richard Murphy
Donald Eugene Naylor III
Chandler James Newell
Carly Elaine Nuckols
Brandon Michael Nunley
Jacob Manning Osborne
Ashleigh Nicole Parmelee
Samantha Joyce Ann Pauley
Larry Wayne Pennington
Nicole Rose Pennington
Gunner Levi Perdue
Kennedy Paige Perry
Elijah Craig Petry
David Lee Pomeroy
Kalob Lee Pomeroy
Michael Thomas Price
Megan Jane Pritt
Star Michelle Pritt
Marcus John Rakes
Colton Gage Ramsey
Jayden Alexander Ramsey
Benjamin Thomas Redd
Jadelyn Marie Reed
Mackenzie Shay Rhodes
Crystina Dawn Rodgers
Skyler Seth Roode
Phillip Joseph Rose
Jacob Brian Rucker
Justin Kenneth Rucker
Tristan Kenneth Rucker
Alexander J Salisbury
Jeremiah Jay Salmons
Isaiah James Scott
Ciara Jane Seacrist
Christopher Scott Seacrist
Nickthanel Leon Anthony Selbe
Joshua David Sergent
Brookelynn Paige Shears
Brailee Nicole Short
Gavin Leon Short
Brianna Michelle Sigmon
Brayden Joseph Sizemore
Jasmine Nicole Skiles
Abigail Grace Slack
Hannah Syble Slack
James Mason Slack
Kalob Andrew Slate
Elijah Aaron Slater
Sophia Rayne Smart
Alexandrea Marie Smith
Aliyah Nicole Smith
Bailey Deke Smith
Hallie Keirah Smith
Luke Coleman Smith
Ryan Daniel Smith
William Lee Smith
Shawn Michael Sneed
Karly Lyn Sovine
Jacob Allen Sparkman
Brandon Jacob Stamper
Michela Mae Stamper
Dylan Hunter Stanley
Kevin Reese Starcher
Logan Richard Stevens
Malliyah Shafye Stinson
Brent Allen Stone
Jodie Allyn Stone
Allison Marie Taylor
Cayden Alan Taylor
Dominic Michael Taylor
Hailey Grace Taylor
Kate Elanda Taylor
Tia Faith Taylor
Jaden Isaiah Thompson
Karolina Trejo-Casanova
Ciara Marie Truman
Zackery Ty Tucker
Breanna Lynn Vance
Candance Lynn Vance
Brody Michael Walker
Jacob Aryn Walker
Jake Andrew Walker
Braydin Ron Ward
Derek Isaiah Webster
Aleacea Brooke Weese
Reese Madison Wentz
Ijanea Elizabeth Wesley
Aiden Thomas White
Mayci Anne White
Jonathan Wade Whitlock
Noah Chase Whittington
Adam Kent Wilkinson III
Draken Alexander Williams
Sydasia Marie Williams
Jenna Renee Wills
Hunter Scott Wilson
Jackson Lucas Wilson
Savannah Renae Wilson
Dakota Mason Withrow
Jaya Brooke Wood
Brianna Michelle Woodrum
Tiarra Leigh Workman
Kolten Reece Yates
Ethan Michael Young
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